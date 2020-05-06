Шахтар випереджає Динамо, але Карпати найкращі – рейтинг клубів УПЛ, які найбільше довіряють молоді

Центр спортивних досліджень CIES вивчив кількість часу, яку отримують молоді гравці (до 22 років) у різних чемпіонатах.

Українська Прем'єр-ліга опинилася на 25 позиції рейтингу з показником 18%, інформує сайт CIES.

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Була наведена статистика і конкретно по клубах. Шахтар з показником 23,4% зміг випередити Динамо, у якому молодь отримує 19,1% ігрового часу на полі. Однак обидва гранди опинилися в середині таблиці – п'яте і сьоме місце. Впевнене лідерство захопили Карпати із захмарними 30,2%. Натомість Десна опинилася на іншому полюсі рейтинга – лише 2,8%.

Додамо, що чемпіонатом з найбільшою довірою молоді стала словацька Супер Ліга – 29%.

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