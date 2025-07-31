Після продажу Дена Ндойє в Ноттінгем Форест італійська Болонья розпочала пошук заміни для швейцарця. І головним кандидатом на цю роль став Егіналдо з Шахтаря, повідомляє TuttoBolognaWeb.

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Джерело повідомляє, що команда Серії А вже домовилось з 20-річним бразильцем. Головною перешкодою для трансферу є ціна, яку вимагають "гірники" – 20 мільйонів євро.

Болонья сподівається домовитись про знижку або оренду з обов'язковим викупом.

Нагадаємо, що Егіналдо перейшов у Шахтар у 2023 році з Васко да Гами за 3,5 мільйона євро.

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