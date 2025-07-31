Шахтар вимагає у команди Серії А 20 мільйонів за зіркового легіонера – гравець вже дав згоду на перехід
19:42 - Читати іншою мовою
Болонья веде перемовини з Шахтарем щодо бразильця Егіналдо.
Після продажу Дена Ндойє в Ноттінгем Форест італійська Болонья розпочала пошук заміни для швейцарця. І головним кандидатом на цю роль став Егіналдо з Шахтаря, повідомляє TuttoBolognaWeb.
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Джерело повідомляє, що команда Серії А вже домовилось з 20-річним бразильцем. Головною перешкодою для трансферу є ціна, яку вимагають "гірники" – 20 мільйонів євро.
Болонья сподівається домовитись про знижку або оренду з обов'язковим викупом.
Нагадаємо, що Егіналдо перейшов у Шахтар у 2023 році з Васко да Гами за 3,5 мільйона євро.
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