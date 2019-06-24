Шахтар вилетів на збір до Німеччини

Чемпіон України Шахтар продовжує підготовку до сезону 2019/20. "Гірники" вирушили на тренувальний збір до Німеччини.

Делегація Шахтаря вилетіла у Німеччину, де команда готуватиметься до сезону 2019/20. Перший закордонний збір "гірників" у Грассау триватиме до 30 червня, після чого команда на кілька днів повернеться в Україну.

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У команди Луїша Каштру заплановані два контрольні матчі – проти Лудогорця (26 червня) та ЦСКА Софія (30 червня).

На другий тренувальний збір, який пройде з 3 по 12 липня, Шахтар вирушить до австрійського Фельдена.

Кого Шахтар призначив головним тренером: Луїш Каштру, 33-й в історії, або Саррі з Португалії – це ризиковано і цікаво