Шахтар вилетів на другий тренувальний збір до Туреччини

Чемпіони України продовжують підготовку до другої частини сезону.

Сьогодні зранку, 2 лютого, футболісти донецького Шахтаря вирушили на другий зимовий тренувальний збір до Туреччини, повідомляє офіційний Твіттер команди.

Шахтар проведе спаринг з одним із лідерів Першої ліги

Нагадаємо, у підопічних Каштру заплановано чотири контрольних поєдинки. Зокрема, 5 лютого "гірники" зустрінуться з командами Македонія ГП (Північна Македонія) та Сеннерюск (Данія), 8 лютого зіграють проти словенської Олімпії, а наступного дня проекзаменують латвійський Вентспілс.

До слова, на першому етапі зборів "помаранчево-чорні" провели чотири спаринги, в яких здобули дві перемоги, одну нічию і ще одного разу зазнали поразки.

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