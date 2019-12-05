Шахтар використав нагороду від УАФ, щоб підняти ціну Тайсона, – Несенюк

Керівник департаменту Динамо по роботі зі ЗМІ Микола Несенюк зізнався, що він думає про премію "Футбольні зірки України-2019".

"Те, що УАФ обиратиме найкращого гравця між футболістами Шахтаря, не було ні для кого секретом. Тому чекати офіційного закінчення року не було сенсу. А раптом хтось із українських футболістів покаже щось неймовірне?

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Наприклад, Коваленко заб'є 5 голів Аталанті. Чому ні? У цього гравця, якщо вірити Шевченку, колосальний потенціал.

А якщо серйозно, то присудження нагороди немолодому за футбольними мірками бразильцеві виглядає, як ще одна спроба підняти ціну на цей футбольний товар. Щоб він не просто так пішов з Шахтаря, а хоч за якісь гроші.

Але я думаю, це не допоможе. Його вже зробили з цією ж метою гравцем збірної Бразилії. У цій бридкій ситуації тішить тільки одне – Тайсон з його публічними факами і сльозами хоча б не українець.

Добре, що агенти заграли його за Бразилію, а то був би ще один патріот за компанію з Марлосом і Мораєсом", – цитує Несенюка Gazeta.ua.

Нагадаємо, 2 грудня відбувалась церемонія нагородження "Футбольні зірки України-2019", де хавбек Шахтаря Тайсон переміг у номінації найкращий гравець року.

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