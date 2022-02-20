"Всі сконцентровані, налаштовані і почуваються добре. Ми зараз на два очки випереджаємо Динамо, на мій погляд, це багатообіцяюче для нашої команди. Суперкубок ми вже виграли, думаю, візьмемо і чемпіонат, і Кубок України.

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Відчуваємо себе задоволеними, тому що скоро почнемо грати у чемпіонаті. Чудово знаємо, що збори важливі, але чемпіонат дає більше настрою – ти борешся за титул. Це не означає, що товариські матчі ми граємо, не віддаючись, але атмосфера чемпіонату інша", – цитує Додо офіційний сайт "помаранчево-чорних".

Нагадаємо, Шахтар наразі лідирує у Прем'єр-лізі, випереджаючи Динамо на 2 пункти. 26 лютого "гірники" проведуть перший матч другої частини сезону – суперником буде Металіст 1925.

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