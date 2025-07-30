"Шахтар пройде Бешикташ. Сульшер занадто добрий тренер для турецького футболу. Я його називаю людина-посмішка, бо він весь час посміхається. Бешикташ при ньому дуже спокійна команда, їм не вистачає злості, ніхто не бореться, а лише імітують рухи.

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Шахтар на фоні Бешикташа як збірна Бразилії найкращих часів. Єдиний шанс для турків, якщо відновиться їхній нападник Абрахам, та й то вони мізерні. Думаю, Шахтар спокійно пройде далі. Бразильці вимотають суперників", – сказав Кварцяний у коментарі BLIK.

Нагадаємо, у першій грі, яка відбулась у Стамбулі, Шахтар переміг Бешикташ з рахунком 4:2. Матч-відповідь пройде у польському Кракові у четвер, 31 липня. Початок зустрічі о 21:00 за київським часом.

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