Шахтар за минулий сезон з урахуванням ПДВ заробив 5 мільярдів 992 мільйони гривень, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Цю загальну суму склали доходи від продажу та оренди гравців (4 мільярди 29 мільйонів гривень), доходи клубу від УЄФА та ФІФА (1 мільярд 606 мільйонів гривень) та доходи від комерційної діяльності (357 мільйонів гривень).

Водночас "помаранчево-чорні" сплатили в державний бюджет України 566 мільйонів 936 тисяч гривень податків.

Для порівняння: за кампанію 2021/22 донецький клуб заробив 2 мільярди 178 мільйонів гривень, а податків сплатив на суму 421 мільйон 983 тисячі.

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