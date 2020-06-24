toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЮРІЙ ДЯЧУК-СТАВИЦЬКИЙ БАРСЕЛОНА

Шахтар відсвяткує чемпіонство з фанатами – донецький клуб вигадав оригінальний спосіб поєднатися з уболівальниками

18:25 - Читать на русском
Шахтар відсвяткує чемпіонство з фанатами – донецький клуб вигадав оригінальний спосіб поєднатися з уболівальниками
Гравці Шахтаря / фото: ФК Шахтар

Шахтар придумав, як запросити вболівальників на НСК Олімпійський на святкування чемпіонства в умовах карантинних обмежень через коронавірус.

 

"Гірники" відсвяткують дострокове чемпіонство разом з уболівальниками за допомогою Zoom, інформує офіційний Instagram Шахтаря.

Шахтар отримає нового тренера з Португалії

Зазначається, що великі екрани будуть встановлені на НСК Олімпійський, і після поєдинку із Зорею відбудеться церемонія нагородження гравців.

До слова, Шахтар оформив дострокове чемпіонство у сезоні 2019/20. Поєдинок проти Зорі відбудеться на НСК Олімпійський о 19:30. Додамо, що присутність вболівальників на стадіоні заборонена через пандемію коронавірусу.

Шахтар – чемпіон України: що буде далі?

ФК «Шахтар» і @parimatch.ukraine дарують уболівальникам унікальну нагоду привітати чемпіонів на матчі із «Зорею» 27 червня. ⠀ Переходьте за посиланням у сторіс або в описі профілю та реєструйтеся. Чекаємо на вас о 19:00! ⠀ ФК «Шахтер» и @parimatch.ukraine дарят болельщикам уникальную возможность поздравить чемпионов на матче с «Зарей» 27 июня. ⠀ Переходите по ссылке в сторис или описании профиля и регистрируйтесь. Ждем вас в 19:00! ⠀ FC Shakhtar and @parimatch.ukraine give fans a unique opportunity to congratulate the Champions at the match against Zorya on June 27. ⠀ Follow the link in the stories or in the profile and register. We look forward to getting in touch with you at 19:00! ⠀ #ШахтерЧемпион #ShakhtarChampions #ШахтарЧемпіон #Шахтар #Shakhtar #FCShakhtar #Шахтер #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Харків #Kharkov #Харьков #Киев #Kyiv #Київ #Львів #Lviv #Львов #УПЛ #UPL #ПремьерЛига #PremierLeague #Чемпионы

Допис, поширений FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

blog_ava
"Однозначно продати й забути": Циганик порадив Динамо отримати вигоду з вдалих виступів Жерсона в Туреччині
06:30
6776
Теги
футбольні фанати Шахтар Шахтар Шахтар - Зоря
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Срна отримав нову посаду в Шахтарі
    Україна — 18:122943 Срна отримав нову посаду в Шахтарі
27
хв
Манчестер Юнайтед
20:00
Шеффілд Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук