Шахтар відсвяткує чемпіонство з фанатами – донецький клуб вигадав оригінальний спосіб поєднатися з уболівальниками

Шахтар придумав, як запросити вболівальників на НСК Олімпійський на святкування чемпіонства в умовах карантинних обмежень через коронавірус.

"Гірники" відсвяткують дострокове чемпіонство разом з уболівальниками за допомогою Zoom, інформує офіційний Instagram Шахтаря.

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Зазначається, що великі екрани будуть встановлені на НСК Олімпійський, і після поєдинку із Зорею відбудеться церемонія нагородження гравців.

До слова, Шахтар оформив дострокове чемпіонство у сезоні 2019/20. Поєдинок проти Зорі відбудеться на НСК Олімпійський о 19:30. Додамо, що присутність вболівальників на стадіоні заборонена через пандемію коронавірусу.

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