Друга поспіль нічия Динамо дозволяла Шахтарю виправитись за осічки з Карпатами й Металістом 1925. У разі перемоги над Зорею "гірники" наздогнали б лідерів УПЛ – Динамо і Колос. Завдання здавалося не таким вже й складним, враховуючи величезні проблеми в обороні луганців, хоча в атакувальному плані вони дуже яскраві.

Динамо вдруге поспіль втратило очки – Олександрія забила на 11-й секунді й врятувала нічию, Булеца оформив гол+пас

Віктор Скрипник адаптувався під Шахтар, всадивши на лавку креативного Мічіна й перебудувавшись на схему з двома опорниками – Попарою і Башічем. При відході на власну третину хтось із них опускався у зону між Джорданом і Янічем, формуючи трійку центрбеків і розширюючи задню лінію до п'яти гравців. Таким чином, чорно-білі" не давали себе розтягувати по фронту.

За великим рахунком, ідея Зорі в обороні працювала. Небезпечних моментів, проведених у штрафному, "гірники" створювали мало. У першому таймі пригадується тільки простріл з правого флангу на 5-й хвилині, який замикав Педро Енріке (повз ворота), а також дві красиві комбінації.

На 33-й хвилині Очеретько викотив на 11 метрів під удар Еліасу – нападник запустив м'яч у небо. На 1-й компенсованій же Криськів обігрався з Бондаренком (Артем видав шикарний пас) і вгатив у ліву дев'ятку. Сапутін виконав фантастичний сейв.

Окрім цього, Шахтар мав дальній удар Криськіва під праву стійку (без проблем для Сапутіна) та момент після обрізки голкіпера луганців. Сапутін викотив м'яч у ноги Бондаренку, а той увійшов на межу карного майданчика та покотив під ближню – от тільки удар виявився занадто слабким. Зоря на тлі такої гри почала огризатись контратаками, ледь не забивши на 28-й хвилині.

Джордан запустив пас на хід Слесару, а той з власної половини протягнув м'яч до лівого краю штрафного, обігравши на своєму шляху Азарова. Артем вивалився віч-на-віч і спробував перекинути Різника, однак Дмитро врятував Шахтар. Зрештою, команди відправились відпочивати за нулів на табло.

У другому таймі нічого особливого не змінилось. Донеччани створювали моменти, але мало і далеченько від воріт. За хвилину по перерві забити міг Матвієнко, який приклався до м'яча метрів з 35-ти й ледь не влучив у лівий нижній – а наступного гострого епізоду довелося чекати ще 10 хвилин.

На 55-й хвилині Арда Туран випустив Марлона та Ізакі замість Очеретька та Азарова, а вже на 57-й Марлон міг виконати асист. Бразилець відкрився під розрізний пас Педрінью на правий край штрафного і п'яткою скинув під удар Коноплі. Постріл Юхима заблокували, а Педрінью підхопив відскок і вгатив з-за меж периметру – над поперечкою!

На 62-й хвилині себе проявив Ізакі, який перехопив м'яч і запустив проникний пас Еліасу. Той хитнув захисника й потужно пробив у дальній кут – втім, точності нападнику забракло. Цей момент став передостаннім для "гірників" у матчі проти Зорі.

Луганці витримали натиск і знову почали відповідати контратаками. Гра пішла на зустрічних курсах. На 61-й хвилині Будківський міг замикати простріл Слесара, однак Різник в останню мить дотягнувся до м'яча.

На 74-й же хвилині Андушіч навіть міг відкрити рахунок, змістившись з лівого кута карного майданчика та закрутивши в дальню шістку. Різник знову врятував донеччан!

Тоді схвильований Арда Туран випустив нападника Мейрелліша та вінгера Феррейру (Бондаренко та Еліас пішли відпочивати). На 80-й хвилині Назарина замінив Очеретька, але команді нічого не допомагало. Зоря тримала донеччан на дистанції. Здавалося, що "гірники" знову втратять очки.

Саме в цю мить і спрацювали заміни Турана – на 87-й хвилині Ізакі Сілва обігрався з Мейреллішем у стіночку й завдав фантастичного удару метрів з 20-ти. Точно у лівий верхній кут! Без шансів для Сапутіна. 1:0!

Таким чином, Ізакі забив свій дебютний гол за Шахтар у офіційних матчах. На днях він вже мав гол у кубковому матчі, однак його скасували через помилковий офсайд. Мейрелліш же виконав перший асист у футболці донеччан.

Зоря не здалася, влаштувавши навалу на ворота "помаранчево-чорних". Команда організувала кілька перспективних підходів, а на 6-й компенсованій Яніч навіть міг зрівняти рахунок – опорник замкнув навіс Попари. Вище воріт! У підсумку, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Шахтаря.

"Тато є для мене прикладом, але будую свою історію": Роман Саленко про Динамо, Зорю і пораду легендарного батька