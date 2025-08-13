"Шахтар співчуває... Непоправна втрата в родині футболіста нашої команди. 12 серпня трагічно пішов із життя Віктор Судаков, батько гравця Шахтаря Георгія Судакова. Віктору Георгійовичу було 50 років…

Помер батько Георгія Судакова за день до 51-річчя – зворушливе прощання зірки Шахтаря

ФК Шахтар висловлює щирі співчуття та слова підтримки Георгію Судакову й усій родині, близьким і друзям Віктора Георгійовича. У цей важкий момент усі наші думки разом із сімʼєю. Вічна памʼять..." – написала прес-служба Шахтаря.

Трагедія сталась на тлі підготовки Судакова до важливого матчу в Лізі Європи. 14 серпня Шахтар у Кракові прийматиме Панатінаїкос після 0:0 в першій грі.

12 серпня трагічно пішов із життя Віктор Судаков, батько гравця «Шахтаря» Георгія Судакова. Віктору Георгійовичу було 50 років… pic.twitter.com/Z0Yq1zgCbb — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 12, 2025

