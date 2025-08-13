Шахтар відреагував на трагічну смерть батька Судакова
Шахтар співчуває своєму півзахиснику Георгію Судакову, який втратив тата.
"Шахтар співчуває... Непоправна втрата в родині футболіста нашої команди. 12 серпня трагічно пішов із життя Віктор Судаков, батько гравця Шахтаря Георгія Судакова. Віктору Георгійовичу було 50 років…
Помер батько Георгія Судакова за день до 51-річчя – зворушливе прощання зірки Шахтаря
ФК Шахтар висловлює щирі співчуття та слова підтримки Георгію Судакову й усій родині, близьким і друзям Віктора Георгійовича. У цей важкий момент усі наші думки разом із сімʼєю. Вічна памʼять..." – написала прес-служба Шахтаря.
Трагедія сталась на тлі підготовки Судакова до важливого матчу в Лізі Європи. 14 серпня Шахтар у Кракові прийматиме Панатінаїкос після 0:0 в першій грі.
