Шахтар відреагував на чергові обстріли Херсона Росією: "Світ має бачити і розуміти, проти якого зла воює Україна"
Росіяни продовжують тероризувати населення України. Сьогодні вже вкотре постраждали жителі Херсона, який не так давно перебував під окупацією.
"Терористичний удар по центральній частині Херсона сьогодні. Унаслідок атаки російських окупантів наразі відомо про щонайменше 8 загиблих, ще 35 осіб поранено, 16 з них – у важкому стані.
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Світ має бачити та розуміти, проти якого абсолютного зла воює Україна", – зазначається на Facebook-сторінці Шахтаря.
Нагадаємо, що 11 листопада ЗСУ звільнили Херсон від російських окупантів, але ті продовжують боягузливо обстрілювати цивільне населення, не даючи змоги відновити пошкоджену інфраструктуру.
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