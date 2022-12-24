Росіяни продовжують тероризувати населення України. Сьогодні вже вкотре постраждали жителі Херсона, який не так давно перебував під окупацією.

Херсон вкотре постраждав від російських обстрілів / фото з відкритих джерел

"Терористичний удар по центральній частині Херсона сьогодні. Унаслідок атаки російських окупантів наразі відомо про щонайменше 8 загиблих, ще 35 осіб поранено, 16 з них – у важкому стані.

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Світ має бачити та розуміти, проти якого абсолютного зла воює Україна", – зазначається на Facebook-сторінці Шахтаря.

Нагадаємо, що 11 листопада ЗСУ звільнили Херсон від російських окупантів, але ті продовжують боягузливо обстрілювати цивільне населення, не даючи змоги відновити пошкоджену інфраструктуру.

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