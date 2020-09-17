Нігерійський нападник приєднається до Сівасспора на правах оренди, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Кайоде виступатиме за турецький клуб протягом сезону 2020/21. Минулий сезон він провів у складі Газішехіра, який хотів залишити нападника, але не зміг через високі вимоги щодо зарплати.

Зазначимо, що раніше ЗМІ повідомляли про інтерес до нігерійця зі сторони Різеспора та навіть стверджували, що він вже домовився з турецьким клубом щодо контракту. У складі Газішехіра Кайоде відіграв 29 матчів у чемпіонаті Туреччини та записав до свого активу 10 голів та 7 асистів.

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