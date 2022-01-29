Нападник "гірників" Данило Сікан отримав шанс випробувати себе у другій Бундеслізі.

Шахтар та Ганза близькі до узгодження переходу Данила Сікана у німецький клуб, повідомляє журналіст Ігор Бурбас у Twitter.

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Донецький клуб влаштовує можливість віддати 20-річного гравця в оренду. Данила хотів підписати Базель, але швейцарці вимагали у контракті опцію викупу форварда, на що "гірники" не погодились.

Ганза з Ростока виступає у другій Бундеслізі. Після 20-ти турів потенційна команда Сікана розташувалась на 14-й сходинці.

У нинішньому сезоні Данило провів 14 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом.

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