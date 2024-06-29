Донецький клуб своїм прикладом спонукає Динамо визначитись з виконавцями, яким кияни нададуть шанс взяти участь в історичному турнірі.

Шахтар відпустить в олімпійську збірну України п'ятьох своїх гравців, повідомляє журналіст Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі.

Ротань поскаржився на подвійні стандарти Челсі і назвав 3-х легіонерів, яких вдалось "вирвати" на Олімпіаду

За інформацією джерела, "гірники" вже надіслали в УАФ відповідь-згоду на прохання Руслана Ротаня.

Зазначається, що донецький клуб на Олімпіаді буде представлений голкіпером Кирилом Фесюном, півзахисниками Дмитром Криськівим, Олегом Очеретьком та Кирилом Сігєєвим, а також форвардом Данилом Сіканом.

Нагадаємо, раніше наставник "олімпійців" скаржився на небажання клубів йти на співпрацю і відпускати своїх гравців на історичні ОІ-2024, які пройдуть у Франції.

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