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Шахтар відпустить гравців у коротку відпустку – бразильцям звичний відпочинок не світить

07:30 - Читать на русском
Шахтар відпустить гравців у коротку відпустку – бразильцям звичний відпочинок не світить
Гравці Шахтаря / фото: ФК Шахтар

Донецький Шахтар вирішив надати невеликий відпочинок своїм гравцям – на всіх діє важливе обмеження.

"У матчах з претендентами на срібло Шахтар створює рівні умови. Наближеним до основи складом грав із Зорею, з Динамо.

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Так буде і з Десною, перед якою лише 2 футболістам дадуть канікули. І лиш потім усій основі. Тижневу відпустку гравці проводитимуть в Україні. Включно з бразильцями", – поділився журналіст Ігор Бурбас у своєму твіттері.

Нагадаємо, Шахтар достроково виграв чемпіонат України, а вчора, 4 липня, обіграв Динамо (3:2) в останньому Класичному поточного сезону.

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