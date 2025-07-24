Шахтар відправив в оренду свого голкіпера – футболіст гратиме в клубі УПЛ
13:43 - Читати іншою мовою
Воротар донецького Шахтаря Тимур Пузанков продовжить кар'єру в Колосі.
Пузанков виступатиме за Колос на правах оренди, повідомляє прес-служба ковалівського клубу. Угода з гравцем розрахована до кінця сезону.
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22-річний воротар є вихованцем Шахтаря, раніше він грав за юнацькі команди "гірників". Пузанков має досвід виступів у Юнацькій лізі УЄФА та викликався до лав збірної України вікових категорій U-16, U-17 та U-19.
До слова, за першу команду Шахтаря Тимур Пузанков не зіграв жодного матчу. Портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 100 тисяч євро.
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