– В останній календарний день минулого року завершилася ваша орендна угода з Чорноморцем і ви повернулися до Шахтаря. Однак, в жодній заявці донецької команди у весняних турах УПЛ вашого прізвища немає. В чому справа?

– Я в Шахтарі, а саме – у юнацькій команді донецького клубу. Тренуюсь з нею, підтримую свою фізичну форму. Паралельно шукаю собі нову команду.

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– Дуже цікаво, але щось я не зовсім зрозумів, а чому ви тренуєтесь з юнацькою командою?

– Так вирішило керівництво клубу.

– А чи були ви на навчально-тренувальних зборах з Шахтарем у Туреччині?

– Ні.

– Ви мали розмову з головним тренером "гірників" Маріно Пушічем чи спортивним директором Даріо Срною?

– Ні з Пушічем, ні з Срною я теж не розмовляв особисто. Скажу вам так: прямим текстом ніхто з керівників Шахтаря мені не сказав, що на мене не розраховують, а чітко дали зрозуміти, що саме так і є. Такі справи… – сказав Петряк в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Іван Петряк, в активі якого 5 матчів за національну збірну України, з 2022 року належить донецькому Шахтарю. В першій половині поточного сезону півзахисник виступав на правах оренди за Чорноморець, провів 10 матчів та віддав 3 результативні передачі. Його контракт з "гірниками" діє до 30 червня 2026 року.

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