Олімпійська збірна Бразилії оголосила заявку на найближчі матчі, де знайшлось місце одразу трьом гравцям донецького Шахтаря.

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До списку потрапили захисник "гірників" Додо, а також хавбеки Маркос Антоніо та Майкон. На бразильців очікує зустріч з командами Саудівської Аравії U-23 та Єгипту U-23, які відбудуться 13 та 16 листопада відповідно.

Нагадаємо, кілька днів тому вищезгадані легіонери Шахтаря допомогли донецькій команді здолати на виїзді Реал (3:2) в рамках групового етапу Ліги чемпіонів.

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