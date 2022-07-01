"Гірники" нарешті повертаються до проведення товариських матчів, домовившись з іменитим клубом.

Шахтар та Аякс на своїх офіційних сайтах повідомили про проведення благодійної зустрічі, яка відбудеться 26 липня на Йохан Кройф Арені в Амстердамі.

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Квитки надійдуть у продаж 4 липня, вартість – від 10 євро. Усі кошти від реалізації квитків і реклами на благодійних поєдинках будуть спрямовані на придбання всього необхідного для захисників України, українських громадян та дітей, які постраждали від війни.

Нагадаємо, навесні Шахтар провів 5 благодійних матчів, суперниками були Олімпіакос, Лехія, Фенербахче, Антальяспор та Хайдук. "Гірники" завдяки цим поєдинкам зібрали близько 13,2 млн грн.

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