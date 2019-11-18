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Шахтар відновив тренування – Марлос та Соломон займалися індивідуально

00:21 7 Читать на русском
Шахтар відновив тренування – Марлос та Соломон займалися індивідуально
Марлос та Соломон / ФК Шахтар

Донецький Шахтар після трьох вихідних розпочав підготовку до поєдинку 15-го туру УПЛ проти Львова.

 

Шахтар провів тренування без гравців збірних, які перебувають у таборі своїх національних команд. Травмовані Манор Соломон та Марлос займалися за індивідуальною програмою, інформує офіційний сайт "помаранчево-чорних".

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Нагадаємо, саме через пошкодження Марлос не зміг допомогти збірній України в матчах проти Естонії та Сербії. Вже у понеділок Шахтар збереться в повному складі та продовжить підготовку до наступних поєдинків.

Матч Шахтар – Львів пройде 22 листопада на ОСК Металіст. Після 14-ти турів "гірники" впевнено лідирують в УПЛ, випереджаючи Зорю на 12 пунктів.

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Теги
Манор Соломон Манор Соломон Шахтар - Львів Марлос Марлос Шахтар Шахтар
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