Шахтар відновив переговори з екс-зіркою Барселони та Атлетіко – наставник українця за крок від заміни Пушіча
Донецький клуб не полишає спроб підписати володаря Ліги Європи та бронзового чемпіона Європи.
Шахтар продовжує шукати заміну Маріно Пушічу. На початку березня ЗМІ писали про інтерес "гірників" до наставника Еюпспора Арди Турана. За інформацією Sports Digitale, напередодні представники донецької команди знову зустрічались з 38-річним турком.
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Черговий етап переговорів відбувся у Лондоні. Зазначається, що сторони близькі до домовленості. Цікаво, що головним конкурентом Шахтаря у боротьбі за турецького наставника називали Атлетіко, який шукає заміну Дієго Сімеоне.
Нагадаємо, Туран найбільшої слави у статусі футболіста здобув виступами за Галатасарай, Атлетіко та Барселону. У його доробку чемпіонство Туреччини, три чемпіонства Іспанії (одне з мадридцями і два з каталонцями), чотири Кубки та два Суперкубки Іспанії, а також перемога у Лізі Європи та Суперкубку УЄФА. Зі збірною Туреччини він ставав бронзовим призером Євро-2008.
Тренерську кар'єру розпочав у 2023 році, очоливши турецький Еюпспор, за який нині виступає Тарас Степаненко. Команда під його керівництвом вийшла у Суперлігу і в поточному сезоні йде в турнірній таблиці на шостій сходинці.
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