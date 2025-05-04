Шахтар продовжує шукати заміну Маріно Пушічу. На початку березня ЗМІ писали про інтерес "гірників" до наставника Еюпспора Арди Турана. За інформацією Sports Digitale, напередодні представники донецької команди знову зустрічались з 38-річним турком.

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Черговий етап переговорів відбувся у Лондоні. Зазначається, що сторони близькі до домовленості. Цікаво, що головним конкурентом Шахтаря у боротьбі за турецького наставника називали Атлетіко, який шукає заміну Дієго Сімеоне.

Нагадаємо, Туран найбільшої слави у статусі футболіста здобув виступами за Галатасарай, Атлетіко та Барселону. У його доробку чемпіонство Туреччини, три чемпіонства Іспанії (одне з мадридцями і два з каталонцями), чотири Кубки та два Суперкубки Іспанії, а також перемога у Лізі Європи та Суперкубку УЄФА. Зі збірною Туреччини він ставав бронзовим призером Євро-2008.

Тренерську кар'єру розпочав у 2023 році, очоливши турецький Еюпспор, за який нині виступає Тарас Степаненко. Команда під його керівництвом вийшла у Суперлігу і в поточному сезоні йде в турнірній таблиці на шостій сходинці.

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