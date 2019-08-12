Шахтар відмовився співпрацювати зі спонсором УПЛ та готовий заплатити штраф

Комерційний директор Шахтаря Дмитро Кириленко розповів, що "гірники" відмовляються використовувати шеврони з новим спонсором УПЛ Фаворит.

"Ми вітаємо підписання контракту ліги з титульним спонсором. Однак в силу того, що титульний спонсор Шахтаря Паріматч перебуває в одній бізнес-категорії зі спонсором ліги, ми не можемо піти на деякі прояви, які необхідні для виконання контракту.

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З огляду на ситуацію, що склалася, ми готові заплатити штраф в розмірі суми, яка нам належить. Ці гроші будуть додатково розподілені між іншими 11 клубами.

Щодо шевронів на футболці – вже озвучено, що ми будемо використовувати чемпіонський бейдж, без спонсорського прояву. Це компромісне рішення – місце на рукаві не буде продане іншому спонсору. З цим погодився Фаворит при підписанні контракту.

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Визнаємо, що спонсором ліги є Фаворит і не збираємося індивідуально продавати це право будь-кому. У цьому принципова відмінність ситуації з титульним спонсором ліги і рішенням кількох клубів продавати самостійно телеправа: ми не торгуємо тим, що нам не належить", – цитує Кириленка журналіст Кирило Крижановський на своєму телеграм-каналі.