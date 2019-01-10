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Шахтар відмовиться від Бондаренка через високу ціну

9 січня 23:07 600 Читать на русском
Шахтар відмовиться від Бондаренка через високу ціну
Валерій Бондаренко / Фото: ФК Олександрія

Донецький Шахтар не збирається платити Олександрії мільйон доларів за захисника Валерія Бондаренка.

Схоже на те, що захисник Валерій Бондаренко залишиться в Олександрії.

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У послугах 24-річного футболіста був зацікавлений донецький Шахтар, проте олександрійці вимагають за нього мільйон доларів. "Гірники" вважають цю ціну надто високою, повідомляє портал Footboom.

Авторитетний ресурс Transfermarkt оцінює Бондаренка у 400 тисяч євро.

В Олександрію захисник перебрався в лютому 2017 року. До цього футболіст захищав кольори Скали (Стрий), Торпедо (Кутаїсі) та київського Арсенала.

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Теги
Трансфери Шахтар Шахтар Олександрія Олександрія Трансфери Шахтаря Валерій Бондаренко Валерій Бондаренко
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