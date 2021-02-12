"Гірники" продовжують "завойовувати" столицю – запрацювала ще одна клубна школа комплексного розвитку навичок для дітей будь-якого рівня у віці від 2 до 8 років.

"Головна мета – створити можливість для хлопців з різних регіонів України займатися футболом і з часом потрапити в систему Академії ФК Шахтар.

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На даний момент в проекті вже більше 300 дітей. Найближчим часом Shakhtar Football School також відкриється у Маріуполі і Полтаві", – цитує менеджера проекту Євгена Ахунова офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, Shakhtar Football School – проект ФК Шахтар у форматі франшизи. Тренуватися за унікальною методикою вже зараз можуть діти у Києві та Броварах.

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