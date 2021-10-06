Донецький Шахтар не забуває про розвиток дитячого футболу після свого переїзду до Києва.

Шахтар на своєму офіційному сайті оголосив про відкриття футбольної школи для дітей у Києві під назвою Shakhtar Pro.

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Тренування проходитимуть під керівництвом тренерів академії Шахтаря та керівником спортивної частини Едгара Кардозо. Займатись у футбольній школі можуть як хлопчики, так і дівчатка від 7 до 12 років.

Зазначається, що діти отримають пріоритетне право брати участь у відборі до академії Шахтаря, а також стануть частиною регулярних футбольних подій клубу, наприклад, виведення гравців на поле або можливості бути болбоєм на матчах.

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