toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
БРАЗИЛІЯ - КОСТА-РІКА НІГЕРІЯ - ІСЛАНДІЯ СЕРБІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТІЯ Новини ЧС 2018

Шахтар відкрив продаж абонементів на сезон 2018/19

16 червня 09:48 149 Читать на русском
Шахтар відкрив продаж абонементів на сезон 2018/19
Фанати Шахтаря / фото із соцмереж

Чемпіон України Шахтар оголосив про початок реалізації абонементів на сезон 2018/19.

Шахтар розпочав продаж абонементів на сезон 2018/19. З 18 червня перепустки будуть доступні на клубному сайті та у касах ОСК Металіст, інформує офіційний сайт "гірників".

Наскільки комфортно ходити на матчі УПЛ: стадіон "Металіст"

Ціни на абонементи стартують від 500 гривень. Максимальна ціна – 20 тисяч гривень. При купівлі абонемента необхідно пред'явити документ, що посвідчує особу.

Перепустка на весь сезон надає ряд переваг, зокрема, пріоритетне право купівлі квитків на єврокубкові матчі Шахтаря, а також знижку на квитки на матчі ЛЧ в розмірі 20%.

Нагадаємо, Шахтар завдяки перемозі в чемпіонаті України 2017/18 стартує у груповому етапі Ліги чемпіонів 2018/19.

Боту працюватиме в Шахтарі 2 роки – стали відомі подробиці контракту

Теги
футбольні фанати Шахтар Шахтар квитки на футбол
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
12
хв
Нігерія
18:00
Ісландія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук