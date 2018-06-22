Шахтар відкрив продаж абонементів на сезон 2018/19

Чемпіон України Шахтар оголосив про початок реалізації абонементів на сезон 2018/19.

Шахтар розпочав продаж абонементів на сезон 2018/19. З 18 червня перепустки будуть доступні на клубному сайті та у касах ОСК Металіст, інформує офіційний сайт "гірників".

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Ціни на абонементи стартують від 500 гривень. Максимальна ціна – 20 тисяч гривень. При купівлі абонемента необхідно пред'явити документ, що посвідчує особу.

Перепустка на весь сезон надає ряд переваг, зокрема, пріоритетне право купівлі квитків на єврокубкові матчі Шахтаря, а також знижку на квитки на матчі ЛЧ в розмірі 20%.

Нагадаємо, Шахтар завдяки перемозі в чемпіонаті України 2017/18 стартує у груповому етапі Ліги чемпіонів 2018/19.

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