Шахтар відкрив фан-шоп на НСК Олімпійський – "гірників" не лякає сусідство з Динамо
Донецький Шахтар продовжує освоюватись у Києві – "гірники" відкрили свій брендовий магазин у самому серці столиці України
"Гірники" провели яскраве відкриття свого фан-шопу на НСК Олімпійський – атрибутика Шахтаря продаватиметься поруч із клубною символікою Динамо, повідомляє Tribuna.
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У програмі заходу також автограф-сесія з легендою донецького клубу Даріо Срною та нападником Дентінью. Відкриття фан-шопу відбулось перед початком матчу Шахтар – Верес.
До слова, Шахтар нещодавно завоював Суперкубок України, розгромивши Динамо на НСК Олімпійський (3:0).
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