Шахтар Донецьк відхилив щедру пропозицію Фулхема щодо трансферу бразильського вінгера Кевіна, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Лондонський клуб запропонував 30 мільйонів євро плюс бонуси, які могли б підняти загальну суму угоди до майже 40 мільйонів. Однак донецький клуб вирішив не приймати цю пропозицію, очікуючи вигіднішого варіанту.

Зазначається, що Шахтар знає про інтерес до Кевіна з боку кількох європейських команд, серед яких – італійський Наполі.

Нагадаємо, що у поточному сезоні Кевін встиг взяти участь у трьох матчах, у яких відзначився чотирма голами та двома асистами.

