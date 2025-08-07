Шахтар відхилив грошовиту пропозицію лондонського клубу щодо лідера команди – Ахметов хоче ще більшого
Вінгер Шахтаря Кевін, вочевидь, має великий попит на трансферному ринку.
Шахтар Донецьк відхилив щедру пропозицію Фулхема щодо трансферу бразильського вінгера Кевіна, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Лондонський клуб запропонував 30 мільйонів євро плюс бонуси, які могли б підняти загальну суму угоди до майже 40 мільйонів. Однак донецький клуб вирішив не приймати цю пропозицію, очікуючи вигіднішого варіанту.
Зазначається, що Шахтар знає про інтерес до Кевіна з боку кількох європейських команд, серед яких – італійський Наполі.
Нагадаємо, що у поточному сезоні Кевін встиг взяти участь у трьох матчах, у яких відзначився чотирма голами та двома асистами.
