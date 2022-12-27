Донецький клуб відхилив першу ставку "канонірів" у розмірі 55 мільйонів фунтів, стверджує The Telegraph.

Мудрик публічно заграє з Арсеналом – Артета прокоментував вчинок вінгера Шахтаря

Переговори тривають, і між сторонами росте впевненість в успішному завершенні. Шахтар хоче заробити за Мудрика щонайменше 85 млн фунтів. Арсенал може наблизитися до цієї позначки, адже бачить у вінгері цінний актив на багато років вперед. Сам 21-річний гравець вже давно дав згоду переїхати на Емірейтс.

Додамо, що в нинішньому сезоні Мудрик провів за Шахтар 18 матчів, оформивши 10 голів та 8 асистів. Контракт вінгера з "гірниками" розрахований до кінця 2026 року.

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