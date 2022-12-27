Шахтар відхилив першу пропозицію Арсенала за Мудрика – 55 мільйонів фунтів замало
Шахтар відразу дав відчути Арсеналу всю складність переговорів щодо Михайла Мудрика.
Донецький клуб відхилив першу ставку "канонірів" у розмірі 55 мільйонів фунтів, стверджує The Telegraph.
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Переговори тривають, і між сторонами росте впевненість в успішному завершенні. Шахтар хоче заробити за Мудрика щонайменше 85 млн фунтів. Арсенал може наблизитися до цієї позначки, адже бачить у вінгері цінний актив на багато років вперед. Сам 21-річний гравець вже давно дав згоду переїхати на Емірейтс.
Додамо, що в нинішньому сезоні Мудрик провів за Шахтар 18 матчів, оформивши 10 голів та 8 асистів. Контракт вінгера з "гірниками" розрахований до кінця 2026 року.
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