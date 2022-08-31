Схоже, "гірники" роблять все, аби залишити свою зірку в команді.

Шахтар готовий продати Михайла Мудрика за 50 мільйонів євро, повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер журналіст Ніколо Скіра.

Мудрик – в Арсенал: світовий інсайдер виніс власний вердикт щодо трансферу

За інформацією інсайдера, "гірники" за останні 48 годин відхилили дві пропозиції – від Арсенала та Брентфорда. Зазначається, що український клуб не хоче продавати футболіста, однак його агенти працюють над переходом.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Арсенал взагалі не звертався до Шахтаря щодо трансферу Мудрика, а Брентфорд зробив фінальну пропозицію у розмірі 30 млн євро.

Трансферу не буде, або Чому Мудрик залишиться у Шахтарі?