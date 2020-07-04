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Шахтар віддав півзахисника в оренду до Маріуполя

4 липня 16:47 - Читать на русском
Шахтар віддав півзахисника в оренду до Маріуполя
Клім Приходько / фото ФК Маріуполь

Півзахисник Клім Приходько став першим підсиленням Маріуполя цього літа.

Приходько приєднався до Маріуполя на правах оренди терміном на 1 рік, повідомляє офіційний сайт азовців.

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Зазначається, що півзахисник провів сезон 2019/20 в оренді у Ворсклі та провів 2 поєдинки у складі молодіжної команди та відзначився одним голом.

Додамо, що Приходько є вихованцем Дніпра та Динамо, а права на гравця належать донецькому Шахтарю, до якого Клім перейшов в грудні 2017 року.

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