"Гірники" заплатили за 18-річного нападника Кевіна Келсі один мільйон євро, повідомляє Transfermarkt.

Шахтар оголосив про трансфер легіонера, який у попередньому клубі провів лише місяць

Венесуелець став третім новачком Шахтаря у зимове трансферне вікно. Раніше клуб встиг підписати захисника Георгія Гочолейшвілі (Сабуртало також отримав мільйон євро), а Ярослав Ракицький повернувся вільним агентом. Є і дві відчутні втрати – Михайло Мудрик перейшов у Челсі за 70 млн євро+30 млн бонусами, а Сергій Кривцов прийняв пропозицію Інтера Маямі.

Нагадаємо, Шахтар відновить офіційний сезон вже 16 лютого першим матчем проти Ренна в рамках попереднього раунду плей-офф Ліги Європи.

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