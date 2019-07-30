toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шахтар віддав Маріуполю в оренду ще двох гравців

12:52 357 Читать на русском
Шахтар віддав Маріуполю в оренду ще двох гравців
В'ячеслав Чурко / Фото ФК Маріуполь

Донеччани і приазовці не зраджують своїм багаторічним традиціям співпраці на трансферному ринку.

Маріуполь дозаявив В'ячеслава Чурка та Ігора Кирюханцева, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Маріуполь представив ігрову форму сезону 2019/20

Двоє гравців проведуть наступний сезон у команді Олександра Бабича на правах оренди з донецького Шахтаря. Раніше "гірники" відправили на берег Азовського моря трьох новоспечених чемпіонів світу U-20 – Віктора Корнієнка, Максима Чеха і Олексія Кащука.

Маріуполь дізнався потенційного суперника у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи 2019/20

Нагадаємо, Маріуполь посів четверту сходинку минулорічної УПЛ і виборов місце в Лізі Європи.

blog_ava
Від Неймара та Грізманна до Модріча і Кости: топ-8 гравців, які бойкотували передсезонну підготовку заради трансферу
09:00
2226
Теги
Трансфери чемпіонату України Трансфери В'ячеслав Чурко В'ячеслав Чурко Шахтар Шахтар Маріуполь Маріуполь Ігор Кирюханцев Ігор Кирюханцев
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
9
хв
Лінкольн Ред Імпс
18:45
Арарат-Вірменія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук