Шахтар віддав Маріуполю в оренду ще двох гравців

Донеччани і приазовці не зраджують своїм багаторічним традиціям співпраці на трансферному ринку.

Маріуполь дозаявив В'ячеслава Чурка та Ігора Кирюханцева, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Маріуполь представив ігрову форму сезону 2019/20

Двоє гравців проведуть наступний сезон у команді Олександра Бабича на правах оренди з донецького Шахтаря. Раніше "гірники" відправили на берег Азовського моря трьох новоспечених чемпіонів світу U-20 – Віктора Корнієнка, Максима Чеха і Олексія Кащука.

Маріуполь дізнався потенційного суперника у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи 2019/20

Нагадаємо, Маріуполь посів четверту сходинку минулорічної УПЛ і виборов місце в Лізі Європи.