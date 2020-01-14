Шахтар віддав Дудіка в оренду Маріуполю

Півзахисник донецького Шахтаря Артем Дудік другу частину поточного сезону проведе у складі Маріуполя.

Про перехід 23-річного гравця в команду Олександра Бабича повідомив офіційний сайт Маріуполя. Орендна угода розрахована до закінчення сезону 2019/20.

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Нагадаємо, Дудік нещодавно повернувся у Шахтар з оренди у білоруському Слуцьку. В минулому чемпіонаті Білорусі хавбек зіграв 27 матчів, забив 4 голи та віддав одну результативну передачу.

До слова, сьогодні Маріуполь підтвердив, що захисник Ігор Кирюханцев та хавбек Владислав Вакула, які належать Шахтарю, вирушать з "гірниками" на перший тренувальний збір.

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