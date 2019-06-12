Шахтар віддасть Гімараєшу свого гравця в оренду, щоб не платити за Каштру

Український гранд хоче запропонувати португальцям особливі умови переходу Луїша Каштру.

"Гірники" можуть залишити Гімараєшу захисника Додо, якщо тренер "янголів" переїде в Україну, інформує Guimaraesdigital.com.

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Компенсація за Каштру коштуватиме 1 мільйон, але Шахтар не хоче платити за достроковий розрив контракту. Донеччани пропонують ще на рік залишити захисника Додо в оренді, щоб піренейці відпустили наставника.

20-річний бразилець весь минулий сезон провів саме в Гімараєші. На рахунку латераля 12 матчів за португальський клуб, 2 голи і 2 результативні передачі.

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