Шахтар віддасть Додо в оренду, – Бурбас

Бразильський захисник Шахтаря Додо може бути відправлений в оренду.

Бразилець Додо програє конкуренцію у складі "гірників" та невдовзі поїде в оренду в один з клубів, пише журналіст телеканалу Футбол Ігор Бурбас у своєму Твіттері.

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"Програючи на даному етапі конкуренцію як Бутку, так і Данченку, Додо поки набиратиметься досвіду в іншому клубі. Найближчим часом гравець відправиться в оренду", – написав журналіст у мікроблозі.

Відзначимо, Додо не потрапив до заявки Шахтаря на сезон 2018/19.

Окрім цього, молодий бразильський захисник не полетів з командою в Одесу на матч за Суперкубок проти Динамо.

Нагадаємо, вже завтра, 21 липня в Одесі відбудеться матч між Шахтарем та Динамо за Суперкубок України-2018. Початок поєдинку о 21:00.

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