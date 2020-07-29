Шедевр Тете у відеоогляді матчу Шахтар – Верес – 2:0

Шахтар в спарингу впевнено здолав рівненський Верес. Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар – Верес на "Футбол 24".

Контрольний матч

Шахтар – Верес – 2:0

Голи: Тете, 67, Соломон, 87

Перша половина прогнозовано проходила під акомпанемент атак Шахтаря, проте "гірникам" не вдалось відзначитись голом. Шахтар забив лише в середині другої половини – Тете прийняв м'яча на груди і класно пробив у дальню дев'ятку.

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"Гірники" продовжували атакувати, і відзначились під завісу матчу – Соломон класно пробив у ближній кут і м'яч від стійки опинився у воротах.

Нагадаємо, вже 5-го серпня чемпіони України зустрінуться з Вольфсбургом у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.

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