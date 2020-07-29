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Шедевр Тете у відеоогляді матчу Шахтар – Верес – 2:0

16:46 - Читать на русском
Шедевр Тете у відеоогляді матчу Шахтар – Верес – 2:0
Шахтар – Верес – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Шахтар в спарингу впевнено здолав рівненський Верес. Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар – Верес на "Футбол 24".

Товариські матчі
Шахтар
2
2 : 0
0
Верес
10:30 29:07:2020
завершено
 

Контрольний матч

Шахтар – Верес – 2:0

Голи: Тете, 67, Соломон, 87

Перша половина прогнозовано проходила під акомпанемент атак Шахтаря, проте "гірникам" не вдалось відзначитись голом. Шахтар забив лише в середині другої половини – Тете прийняв м'яча на груди і класно пробив у дальню дев'ятку.

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"Гірники" продовжували атакувати, і відзначились під завісу матчу – Соломон класно пробив у ближній кут і м'яч від стійки опинився у воротах.

Нагадаємо, вже 5-го серпня чемпіони України зустрінуться з Вольфсбургом у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.

Шахтар зобов'язаний виходити у півфінал Ліги Європи – а далі можливе диво, або Зустріч, яку всі чекають

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