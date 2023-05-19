Шахтар у 27-му турі УПЛ зіграє з Вересом. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 27-го туру УПЛ між Шахтарем і Вересом пройде у Рівному, хоча формально це домашня гра для "гірників". У листопаді через заборону тамтешньої військової адміністрації зустріч перенесли на поле донеччан – тепер же дозвіл є. Керівництво "народного клубу" під таке діло намагалося провести вболівальників на стадіон для "флешмобу", але чиновники в останню мить наклали вето.

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Поєдинок стартує о 17:00 за київським часом. Телетрансляція доступна у додатку Setanta Sports. на однойменному каналі на MEGOGO та у YouTube.

Стартові склади

Шахтар:

Верес:

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