Матч Шахтар – Верес відбудеться сьогодні, 8-го грудня, на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом. Дивитись гру можна безкоштовно на MEGOGO.

"Гірники" підходять до завершення літньо-осінньо-зимової частини сезону, тримаючись аж на четвертій позиції. При цьому попереду не Динамо, Дніпро і Металіст, а Кривбас, СК Дніпро-1 і Полісся – погодьтесь, для гегемона в такій ситуації приємного мало. За такі фортелі вже звільнили Патріка ван Леувена, однак з Маріно Пушічем поки не стало аж надто краще. Якщо говорити про УПЛ, звісно ж.

Донеччанам в рамках позиційного футболу важко дається зламування оборони. У режимі "східноєвропейської Барселони" Шахтар створює невелику кількість моментів, та ще й постійно наражається на гострі контратаки. Як наслідок, трапляються осічки, а матчі не вражають яскравим "шахтарівським футболом" – з тим же Металістом 1925 тиждень тому "нулів" трималися цілу годину, причому це було справедливо.

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Тоді "помаранчево-чорні" грали без Судакова, однак з ним ситуація не набагато краща. В рамках Ліги чемпіонів Шахтар працює прагматичніше, що приносить результат – неймовірно, але домінувати над Барсою команді простіше, ніж над аутсайдерами УПЛ. Втім, зараз робити далекоглядні висновки немає сенсу, адже Маріно Пушіч тільки-но прийшов у команду й не проводив збори.

Питати з нідерландського хорвата будуть навесні, а поки що важливо просто перемогти Верес. Важливо у прямому сенсі – у випадку тріумфу донеччани отримають шанс піднятись на третю позицію. У випадку рівності з Поліссям за очками (між командами різниця в три бали) все вирішуватиме різниця голів (бо в очній зустрічі сталася нічия). У Шахтаря зараз +11, у житомирян +12 (що дотепно), але вони грають з СК Дніпро-1.

Важливо при цьому уникнути травм і поберегти сили. У чемпіонаті ще є матчі в запасі, а от у Лізі чемпіонів настала вирішальна мить. Поєдинок проти Порту – матч року для Шахтаря, і зараз він має першочергове значення.

Ймовірно, у Вересі дуже сподіваються на ротацію та неналаштованість "гірників", адже інакше зачепитись за результат буде важко. З очевидних причин. Достатньо подивитись на турнірну таблицю – рівняни йдуть у зоні плей-офф за виживання, вигравши всього два поєдинки. Причому обидві перемоги сталися завдяки ранньому вилученню у складі суперника (і все одно Металіст 1925 забив їм тричі, ледь не забивши четвертий).

По грі у Вереса все сумно. Команда недозабила майже 7 очікуваних голів, а за очікуваними пропущеними тримається четвертою з кінця. Тим не менш, недооцінювати "народний клуб" не слід, адже у попередніх двох турах колектив не знав поразок (1 перемога, 1 нічия). Тиждень тому підопічні Сергія Лавриненка врятувались від поразки Поліссю, забивши на 7-й компенсованій – однак не можна сказати, що це був тотальний відскок.

Що найбільш важливо, на початку сезону Верес відібрав очки у Шахтаря, зробивши це максимально переконливо. У другому таймі донеччан прямо таки загнали на їхню третину, хоча тут допомогло вилучення Бондаренка перед перервою – хоча до неї "гірники" мало що створили. Рівняни оборонялись і класно пресингували, а склад з того часу не змінився. Як і проблеми "помаранчево-чорних".

Щоправда, була ще кубкова зустріч, де Шахтар ходив по полю до 60-ї хвилини, а потім влаштував розгром (Бондаренко приклався до нього геніальним голом). Вересу не дозволили нічого. Чи вдасться команді Маріно Пушіча повторити цей досвід? будемо дивитись.

Кадрова ситуація

Травмовані: Конопля, Петряк, Траоре – Ющишин, Хондак

Дискваліфіковані: Степаненко – Гакман, Сікейра

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Верес

Шахтар: Різник – Гочолеішвілі, Бондар, Ракицький, Азаров – Назарина – Зубков, Судаков, Криськів, Невертон – Сікан

Верес: Паст – Балан, Курко, Сезар, Шевченко – Кучеренко, Кучеров – Дахновський, Шестаков, В. Шарай – Гайдучик

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Шахтар безумовним фаворитом матчу УПЛ. На перемогу підопічних Маріно Пушіча дають 1.27, а на тріумф Вереса – аж 15.50. Нічию оцінили коефіцієнтом 5.80.

Фахівці не визначились із ймовірною результативністю зустрічі. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 1.95, в той час аналогічний тотал менше – 1.96. Гол Данила Сікана помножить вашу ставку на 2.00, а Миколи Гайдучека – на 3.75.