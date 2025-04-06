Ось уже минає перший тиждень квітня 2025 року, а Шахтар так і не продемонстрував гри, після якої не залишається серйозних запитань. Так, "гірники" громили Олександрію й вибили її з Кубка – але перші голи (і навіть удари) прийшли після 60-х та 100-х хвилин. Так, донеччани здолали Лівий Берег і Оболонь, але чи не забагато мук було проведено у матчах з командами, що борються за виживання?

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А ще були нічиї з Карпатами і Кривбасом. Можна все списувати на Маріно Пушіча, але ж і деякі лідери Шахтаря (наприклад, Судаков) сяють тільки на окремих відрізках – а залежність від їхньої форми нікуди не поділася. За такого футболу нічия з Вересом зовсім не здивує. Тим паче, що рівняни у першому колі вже здобували цей результат, та ще й були близькими до перемоги.

Сила Вереса криється у дуже хорошому середньому блоці 4-4-2, який інтенсивно пресингує в центральній частині поля. До того ж команда добре готова до втрат. Високий пресинг застосовується лише час від часу, аби не вимотувати команду. Максимально швидкі контратаки на хід швидкісним вінгерам створили величезні проблеми для Шахтаря восени.

А ще в атаці є надзвичайно мобільний Гайдучик, який і в глибині підігрує максимально ефективно, і в зонах завершення дуже небезпечний. Взагалі, Верес добре насичує їх при кросах – а у Шахтаря центрбеки хронічно неуважні в даному типі оборони. Словом, підопічні Олега Шандрука здатні зачепитись за якусь нічию, хоча відібрати очки у "гірників" стало не так вже й сенсаційно.

Все це, звісно, звучить красиво у теорії, та й на практиці вже було підтверджено. От тільки варто не забувати про два аспекти. По-перше, Шахтар є монструозно сильним для УПЛ колективом.

Один тільки Кевін одним своїм першим дотиком здатний знищити фланг Вереса. Коли донеччани зібрані, вони можуть ефективно атакувати навіть Арсенал чи Баварію. Між тим, зібратись потрібно вже зараз, адже "гірники" йдуть третіми з 6-очковим відставанням від Олександрії.

По-друге, по Вересу може болісно вдарити фактор 120-хвилинного кубкового матчу посеред тижня. Причому суперником було сильне Полісся. Куція грав на уколах, Шарай не встиг відновитись після виїзду у Кривий Ріг, а Луан, Дахновський, Протасевич і Гайдучик могли й не вийти на поле (але потрапили в старт). Олег Шандрук скаржився на втому футболістів ще у середу.

Шахтарю теж довелося провести 120 хвилин проти вкрай сильного опонента, однак кадрову глибину "гірників" та "народного клубу" навіть немає сенсу порівнювати. Крім того, лідери донеччан звикли до такого режиму, тож Вересу сьогодні буде дуже складно.

Кадрова ситуація

Травмовані: Криськів (під питанням), Конопля – Нонго

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Верес

Шахтар: Різник – Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Назарина – Педріньйо, Бондаренко, Судаков, Кевін – Егіналду

Верес: Кожухар – Куція, Гончаренко, Вовченко, Шевченко – Шарай, Кучеров, Харатін, Дахновський – Гайдучик, Степанюк

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Якби Верес не мав проблеми з кондиціями та кадрами, то можна було б ризикнути й поставити на нічию. Карпати й Кривбас змогли досягти цього результат, а чим рівняни гірші? Тим паче, що вони навесні громили криворіжців. От тільки у Вереса ці проблеми є.

Шахтар же не має права на чергову ганьбу. Ще одна осічка ризикує перетворитись у фіаско у боротьбі за срібло, тож підопічні Маріно Пушіча мають увімкнутись. Ставимо на перемогу "помаранчево-чорних", але на розгром не чекаємо.

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