Шахтар – Вентспілс: онлайн-трансляція матчу – Каштру зробив ставку на молодь

Шахтар зустрічається з латвійським Вентспілсом у спарингу на другому тренувальному зборі. Посилання на онлайн-трансляцію матчу шукайте на "Футбол 24".

Матч Шахтар – Вентспілс дивитись онлайн можна на каналі "Футбол 2" та на офіційному сайті "гірників" – для цього потрібно просто зареєструватися. Гра стартує о 9:15 за київським часом.

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Це четвертий спаринг для Шахтаря на другому тренувальному зборі в Туреччині. Раніше чемпіон України експериментальним складом здолав Македонію ГП (2:0), основою розписав результативну нічию з Сеннерюском (2:2), а також здобув вольову перемогу над Олімпією (3:1).

Стартовий склад Шахтаря: