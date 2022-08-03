Бразильський захисник спровокував напружену ситуацію між "гірниками" і Крузейро, інформує Goal. Клуб легендарного Роналдо ще 13 липня оголосив про оренду 23-річного Сіпріано, однак той поки не має права дебютувати. Цього понеділка (1 серпня) Крузейро вкотре надіслав запит у Шахтар з вимогою видати міжнародний трансферний сертифікат гравця, який дозволить зареєструвати його для участі у бразильських змаганнях. Втім, донеччани мають свої плани на Сіпріано.

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Контракт бразильця завершується наступного літа, тому Шахтар більше не матиме можливості отримати бодай якісь гроші. Минулий сезон Сіпріано відіграв за Сьйон, з яким була окрема сага цього літа. Швейцарці мали право викупу захисника за 1,5 млн євро і пропонували "гірникам" виплатити у розстрочку. Шахтар хотів отримати всю суму відразу. Клуби таки знайшли компроміс, але вже сам Сіпріано почав вимагати у швейцарців більшу зарплату. Дуже невчасно вийшла директива ФІФА, яка дозволила легіонерам призупиняти контракти з українськими клубами і вільно шукати собі нові команди.

Сіпріано швиденько домовився з Крузейро, так і не дочекавшись підвищення гонорару від Сьйона. Шахтар вийшов головною жертвою ситуації, адже ризикує втратити гравця безкоштовно. Саме тому "гірники" 2 тижні вперто ігнорують запити Крузейро, сподіваючись вибити компенсацію, попри всі вказівки ФІФА.

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