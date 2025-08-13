Фулхем активно цікавився Кевіном і навіть зробив пропозицію Шахтарю щодо вінгера. "Гірники" вважають, що 37 мільйонів євро – занадто низька ціна за бразильця, тому англійці почули відмову.

Як повідомляє Record, Спортінг відновив свою зацікавленість до Кевіна і розпочав перемовини з донеччанами. Раніше португальський гранд не розглядав трансфер, оскільки існувала думка, що закрити його буде неможливо. Окрім вінгера Шахтаря, Спортінг також цікавиться Веремієм Ернандесом з Депортіво.

Нагадаємо, що Кевін приєднався до Шахтаря у січні 2024 року. Загалом він зіграв за "гірників" у 55 матчах, в яких забив 16 голів та віддав 10 асистів. Transfermarkt оцінює вінгера у 12 мільйонів євро. Угода Кевіна з Шахтарем діє до 31 грудня 2028 року.

