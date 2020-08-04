Шахтар веде екзотичну заміну для свого бразильця – вінгер, який перевершив досягнення Роббена

Шахтар продовжує стежити за вінгером ПСВ і збірної Японії. Ріцу Доан може стати заміною для Веллінгтона Нема в донецькій команді.

Ріцу Доан (праворуч) зменшив свою результативність у ПСВ, але все ще цікавить Шахтар

Чемпіони України досі розглядають можливість трансферу 22-річного японця, який раніше на одне взяття воріт перевершив досягнення Роббена у Гронінгені, забивши 9 голів за 1 сезон Ередивізії у юному віці, виступаючи за цю нідерландську команду. Ріцу Доан удостоївся порівнянь з віце-чемпіоном світу ще й за його стиль. Зміщення з правого флангу та фірмовий удар лівою. Рік тому його придбав ПСВ за 7,5 млн євро, але почався певний спад.

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Ріцу оформив 3+3 за системою гол плюс пас, тоді як у слабшому Гронінгені його показники виглядали солідніше. Водночас фанатські сайти ПСВ наполягають, що Шахтар не відмовився від ідеї придбання Доана. Універсал, який також може зіграти "десятку", відтягнутого форварда та лівого вінгера, став би заміною для Веллінгтона Нема.

Бразильця хочуть продати в Бешикташ, а отримані кошти спрямувати на трансфер молодшої заміни. Хоча очевидно, це більше підписання на перспективу, адже невдовзі донецький клуб може покинути ще й Тете, якого ведуть гранди Європи. Якби не великі очікування "гірників" щодо суми відступних, які в нинішніх умовах готові задовольнити одиниці, бразилець міг би вже й перейти в топ-чемпіонат.

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Повідомляють, що наставник ПСВ Роджер Шмідт не чинитиме опір трансферу в Шахтар, якщо надійде приваблива пропозиція. Попри не зовсім впевнений сезон японець не втратив своїх козирів – вибухова швидкість, дальні удари, вміння організувати момент самому.

Додамо, що у все ще молодому віці Доан вже награв під 20 матчів за національну збірну Японії, де забив 3 голи. Крім цього, Ріцу забив 17 голів і віддав 8 асистів за 80 матчів чемпіонату Нідерландів.

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