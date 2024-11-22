"Шахтар припустився дуже серйозної помилки, не продавши Матвієнка у Брайтон за 20 млн. Я вважаю, що донеччани вдарили по кар'єрі Миколи, не відпустивши його в АПЛ.

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Враховуючи фінансові апетити "гірників", то я б на місці Матвієнка про топ-чемпіонат вже не мріяв. Максимум Саудівська Аравія, там можуть достатньо заплатити", – поділився Вацко у програмі Вацко on Air.

Додамо, що Матвієнко є вихованцем Шахтаря та відіграв за донеччан вже 215 матчів (15 голів та 13 асистів). Свого часу Миколою сильно цікавився англійський Брайтон, однак трансфер так і не стався через фінансові вимоги "гірників".

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