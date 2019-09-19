Шахтар вчетверте з великим рахунком програв англійській команді

Українські клуби зазнали 80-ї поразки в єврокубках, зокрема 10-ї від команд з Англії.

Шахтар втретє поспіль поступився з великим рахунком Манчестер Сіті, пропустивши загалом 12 голів і не забивши жодного. З різницею у три і більше м'ячів "гірники" раніше тричі програвали лише Мілану, повідомляє Sport.ua.

Шахтар – Манчестер Сіті – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Тим часом поразка "помаранчево-чорних" стала 80-ю для українських клубів у єврокубках, у тому числі 10-ю на своєму полі в основному турнірі Ліги чемпіонів (по 5 – Динамо і Шахтар). Найбільшої кількості розгромів завдали нашим командам представники країн великої футбольної п'ятірки: Італії – 16 разів, Німеччини – 13, Англії – 10, Іспанії – 9 і Франції – 8. Серед англійських клубів, окрім Манчестер Сіті, двічі святкували великі вікторії Арсенал і Челсі, по разу – Манчестер Юнайтед, Мідлсбро і Фулхем. Чотирьох поразок від англійців з великим рахунком зазнав Шахтар, трьох – Динамо, двох – Дніпро і одної – Ворскла.

Шахтар встановив цікаве досягнення в Лізі чемпіонів

10 найбільших поразок українських клубів від англійців:

Дніпро – Мідлсбро – 0:3 (2005)

Динамо – Манчестер Юнайтед – 0:4 (2007)

Шахтар – Арсенал – 1:5 (2010)

Дніпро – Фулхем – 0:3 (2011)

Шахтар – Манчестер Сіті – 0:3 (2018)

Шахтар – Манчестер Сіті – 0:6 (2018)

Ворскла – Арсенал – 0:3 (2018)

Динамо – Челсі – 0:3 (2019)

Динамо – Челсі – 0:5 (2019)

Шахтар – Манчестер Сіті – 0:3 (2019)

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