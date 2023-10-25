Шахтар має несподівану перевагу над Барселоною в цікавому статистичному показнику.

"Гірники" випередили каталонців за кількістю вихованців у заявці на очний матч 3 туру Ліги чемпіонів, інформує Mundo Deportivo.

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До списку Даріо Срни з 26 футболістів потрапили 14 випускників академії Шахтаря. Це воротар Твардовський, захисники Бондар, Чигринський, Матвієнко, Конопля, Козік, Ракицький, півзахисники Криськів, Судаков, Зубков, Топалов, Бондаренко, Очеретько і нападник Сікан. Натомість до завки Барселони потрапили лише 12 гравців, які пройшли школу легендарної Ла Масії.

Нагадаємо, матч між чемпіонами Іспанії та України відбудеться сьогодні, початок о 19:45. Після 2 турів Барселона має максимум очок, а Шахтар – 3 пункти.

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