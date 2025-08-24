"Гірники" узгодили з Флуміненсе перехід 18-річного атакувального півзахисника Ісаке Сілви, стверджує журналіст Вілсон Форт. Гравець вже попрощався зі своїми одноклубниками.

Шахтар націлився на одноклубника Неймара – відома пропозиція "гірників"

Шахтарю довелося докласти зусиль для здійснення трансферу. Флуміненсе відхилив дві пропозиції донеччан на суми 7 і 9 млн євро. З третьої спроби "гірники", вочевидь, досягли свого, хоча джерело не називає остаточну суму. Transfermarkt оцінює Ісаке значно скромніше – всього один мільйон євро.

Минулого року хавбек виграв Кубок Бразилії U-17 та юнацький чемпіонат країни. Цього сезону Ісаке дебютував за першу команду Флуміненсе, але без феєрії – 12 матчів у всіх турнірах (близько 500 хвилин), жодної результативної дії. Юного бразильця пов'язували з Ман Сіті та Ліверпулем, проте англійські гранди не робили офіційних пропозицій.

Як один клуб може перезапустити весь український футбол – Шахтар уже відчув, Лобановського беруть за орієнтир