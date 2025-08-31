Тривалий час Фулхем вів перемовини з Шахтарем щодо трансферу Кевіна. Як повідомляє Фабріціо Романо, англійський клуб узгодив перехід 22-річного бразильця.

Судаков офіційно став гравцем Бенфіки – відомі деталі довгоочікуваного трансферу

За інформацією інсайдера, "гірники" отримають за трансфер Кевіна понад 42 мільйонів євро. Перед остаточним затвердженням угоди ще потрібно обговорити деталі угоди з гравцем.

Відзначимо, що Фулхем побив свій трансферний рекорд, який встановив Еміль Сміт-Роу, перед минулим сезоном перейшовши з Арсенала за 31,8 мільйона євро.

Нагадаємо, Кевін приєднався до Шахтаря у січні 2024 року. Загалом він зіграв за "гірників" у 57 матчах, в яких забив 17 голів та віддав 10 асистів. Transfermarkt оцінює вінгера у 12 мільйонів євро. Угода Кевіна з Шахтарем діє до 31 грудня 2028 року.

Шахтар – Олександрія: анонс матчу УПЛ